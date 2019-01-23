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    США могут признать лидера оппозиции Венесуэлы главой государства

    Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Администрация США рассматривает возможность признания главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве единственного законного лидера страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

    По данным агентства, в Белом доме могут сделать соответствующее формальное объявление в среду, если спикер объявит себя временным президентом на период действия временного правительства в стране.

    Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Верховный суд Венесуэлы, который поддерживает президента страны Николаса Мадуро, не признал новое руководство Национальной ассамблеи.

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