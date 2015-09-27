​США могут привлечь Иран к решению сирийской проблемы

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты рассматривают возможность привлечения Ирана к процессу по достижению мира в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Беседа состоялась на полях Саммита по устойчивому развитию в штаб-квартире ООН.

«Нам необходимо достичь мира и прогресса в Сирии, Йемене и во всем регионе. Я думаю, что на этой неделе у нас есть хорошая возможность использовать эти переговоры, чтобы продвинуться вперед», - сказал Джон Керри.