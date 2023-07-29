США могут приостановить сотрудничество с Нигером

Соединенные Штаты могут приостановить сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности, в связи с переворотом в этой стране.

Соединенные Штаты могут приостановить сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности, в связи с переворотом в этой стране.

Как передает Report , об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"США решительно осуждают любые попытки захватить власть силой и нарушить конституционный порядок в Нигере. Свержение демократически избранного президента Мохамеда Базума поставит под угрозу сотрудничество США с правительством Нигера. В частности, военный переворот может вынудить Соединенные Штаты приостановить сотрудничество с Нигером в сфере безопасности и других областях", - сказал Кирби.

"Мы убеждены, что место для дипломатии все еще есть и что к дипломатии активно прибегают не только Соединенные Штаты, но и наши союзники и партнеры, в частности наши партнеры в Африке", - подчеркнул представитель Совета национальной безопасности.