США могут принять решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов на этой неделе

В США на этой неделе могут принять решение по вопросу поставок кассетных боеприпасов Украине.

В США на этой неделе могут принять решение по вопросу поставок кассетных боеприпасов Украине.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Они утверждают, что украинская сторона давно направила такой запрос, но процесс обсуждения продвигается медленнее, чем ожидалось.

По данным телеканала, один подобный боеприпас обычно разбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы несут десятки мелких бомб, которые рассеиваются при взрыве. Они запрещены в 123 странах, присоединившихся или подписавших конвенцию о запрете данного вида оружия, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий. США, Россия и Украина не подписали договор.