США могут прибегнуть к санкциям или вторичным пошлинам при провале переговоров Трампа с Путиным

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что если запланированный на 15 августа саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина окажется безрезультатным, то Вашингтон может задействовать санкции и вторичные пошлины.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

"Трамп даст понять Путину: возможны все варианты действий", - сказал он.

При этом он призвал лидеров стран Европы также задействовать санкции против России, если встреча Трампа и Путина не принесет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.