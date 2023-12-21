США могут повысить пошлины на импорт из Китая

Американская администрация рассматривает возможность повысить таможенные пошлины на импорт ряда китайских товаров, включая электронные автомобили.

Американская администрация рассматривает возможность повысить таможенные пошлины на импорт ряда китайских товаров, включая электронные автомобили.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Когда будет принято решение, неизвестно: Белый дом и представители других ведомств еще обсуждают этот вопрос. Рассматривается в том числе возможность "долгосрочного пересмотра тарифов в начале следующего года". В то же время США думают о снижении пошлин на некоторые потребительские товары из Китая, которые не считаются стратегически важными, указали собеседники издания.

Сейчас на импортируемые китайские электромобили действуют пошлины в размере 25%.