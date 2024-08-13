О нас

США могут поставить Тайваню первые РСЗО HIMARS уже в конце года

США могут поставить Тайваню первые РСЗО HIMARS уже в конце года Правительство США может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года.
Другие страны
13 августа 2024 г. 11:44
США могут поставить Тайваню первые РСЗО HIMARS уже в конце года

Правительство США может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Taipei Times.

Всего Тайвань заключил с США два соглашения о покупке в общей сложности 29 пусковых установок. Поставки первой партии из 11 комплексов начнутся в конце текущего года и будут завершены в 2025 году. Оставшиеся 18 пусковых установок будут переданы до конца 2026 года.

Вторая партия стоимостью 32,5 млрд новых тайваньских долларов (около 1 млрд долларов) также будет включать в себя 864 обычные ракеты и 84 твердотопливные тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS дальностью до 300 км.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Эксперт: Объединение стран ЦА должно идти путем мягкой регионализации
Эксперт: Объединение стран ЦА должно идти путем "мягкой" регионализации
13 августа 2024 г. 09:52
Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие
Гузель Майтдинова: Страны ЦА должны усилить межцивилизационное взаимодействие
13 августа 2024 г. 09:41
Израиль рассчитывает получить от ХАМАС 20-35 заложников в ходе первого этапа сделки
Израиль рассчитывает получить от ХАМАС 20-35 заложников в ходе первого этапа сделки
13 августа 2024 г. 09:19
Президент Боливии назначил трех новых министров
Президент Боливии назначил трех новых министров
13 августа 2024 г. 09:12
Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow
Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow
13 августа 2024 г. 08:56
Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая
Трамп считает внутренние угрозы опаснее исходящих от России и Китая
13 августа 2024 г. 08:35
Fitch понизило рейтинг Израиля до уровня A
Fitch понизило рейтинг Израиля до уровня A
13 августа 2024 г. 07:19
Маск сообщил, что во время аудиоинтервью с Трампом на Х была совершена кибератака
Маск сообщил, что во время аудиоинтервью с Трампом на Х была совершена кибератака
13 августа 2024 г. 05:47
Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии
Президиум СДПГ поддержал размещение ракет США в Германии
13 августа 2024 г. 05:05
Боевики ХАМАС застрелили израильского заложника
Боевики ХАМАС застрелили израильского заложника
13 августа 2024 г. 04:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi