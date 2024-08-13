США могут поставить Тайваню первые РСЗО HIMARS уже в конце года

Правительство США может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года.

Правительство США может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Taipei Times.

Всего Тайвань заключил с США два соглашения о покупке в общей сложности 29 пусковых установок. Поставки первой партии из 11 комплексов начнутся в конце текущего года и будут завершены в 2025 году. Оставшиеся 18 пусковых установок будут переданы до конца 2026 года.

Вторая партия стоимостью 32,5 млрд новых тайваньских долларов (около 1 млрд долларов) также будет включать в себя 864 обычные ракеты и 84 твердотопливные тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS дальностью до 300 км.