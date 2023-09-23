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США могут передать Вьетнаму пакет вооружений, включающий истребители F-16

США могут передать Вьетнаму пакет вооружений, включающий истребители F-16 Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 13:46
США могут передать Вьетнаму пакет вооружений, включающий истребители F-16

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Сделка может быть заключена в течение следующего года. Она может завершить "новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем поставкой американских истребителей F-16, в то время как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море".

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