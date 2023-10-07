США могут передать Польше израильскую систему ПРО "Железный купол"

Соединенные Штаты предлагают Польше передать часть имеющихся у нее зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны израильского производства "Железный купол".

Соединенные Штаты предлагают Польше передать часть имеющихся у нее зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) израильского производства "Железный купол".

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico.

План обсуждался на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном, отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что подобного рода предложения, в том числе отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из американского бюджета.