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США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве

США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность дополнительной отправки военных советников в посольство США в Киеве.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 02:36
США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность дополнительной отправки военных советников в посольство США в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщил газете Politico пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, советники не будут выполнять военных обязанностей, им предстоит консультировать украинское правительство и вооруженные силы. "На протяжении всего конфликта Минобороны пересматривало и корректировало свое присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления представительства Управления военного сотрудничества Пентагона в посольстве", - отметил он.

Райдер подчеркнул, что на советников "распространяются те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства". Пресс-секретарь военного ведомства отказался "по соображениям оперативной безопасности и защиты сил" отвечать на вопрос, сколько именно советников будет отправлено. По данным источников издания, дополнительные военнослужащие будут помогать обеспечивать логистические процессы и осуществлять надзор за вооружениями, которые США отправляют Украине. Кроме того, они будут помогать Киеву с вопросами технического обслуживания вооружений.

По словам источников газеты, несколько американских военнослужащих уже направлены на короткую ротацию в посольство США в Киеве. Они помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность диппредставительства.

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