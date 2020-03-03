​США могут ограничить въезд гражданам определенных стран

Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну, в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, которого слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Да, мы рассматриваем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост случаев заражения ", - пояснил америкаский лидер. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.