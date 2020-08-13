США могут обязать Институты Конфуция зарегистрироваться "иностранными миссиями"

Госдепартамент США может заставить действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, зарегистрироваться в качестве "иностранных миссий".

Госдепартамент США может заставить действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, зарегистрироваться в качестве "иностранных миссий".

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, об этом может быть объявлено уже 14 августа.

Этот статус будет означать, что Институты Конфуция, которых в США насчитывается около 80 (большинство - на территории университетов), "фактически принадлежат или контролируются" иностранным государством. В результате введения обязательной регистрации на них будут распространяться такие же правила, которые действуют в отношении посольств и консульств и, как полагает Bloomberg, "эта мера приведет к еще большему усилению напряженности между Вашингтоном и Пекином".

Агентство также напомнило, что ранее в нынешнем году аналогичные меры были предприняты в отношении китайских СМИ в США.