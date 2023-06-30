О нас

США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле

США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов на Украину.
Другие страны
30 июня 2023 г. 10:27
США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле

Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, Вашингтон склоняется к передаче Киеву кассетных боеприпасов и может объявить о поставке уже в июле. Еще один собеседник телеканала уточнил, что речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM).

22 июня заместитель помощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US may soon approve sending controversial cluster munitions to Ukraine

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi