США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле

Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов на Украину.

Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, Вашингтон склоняется к передаче Киеву кассетных боеприпасов и может объявить о поставке уже в июле. Еще один собеседник телеканала уточнил, что речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM).

22 июня заместитель помощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.