США могут обложить санкциями компании КНР за поставки Ирану приборов наблюдения

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование для наблюдения.

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование для наблюдения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет прежде всего о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине.

Представители ведомств США, Tiandy Technologies, а также иранская сторона, как отмечает издание, от комментариев отказались.