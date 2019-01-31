Джон Керри: США могут не пережить еще одного президентского срока Трампа

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ США могут не пережить победы Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в своих письмах с просьбой о предоставлении средств на нужды Демократической партии.

По его словам, Д.Трамп полностью пренебрегает дипломатией, компрометирует США на мировой арене и "подрывает основы демократии".

"Наша демократическая система может не пережить еще одного четырехлетнего срока правления Дональда Трампа, и единственный способ, которым мы можем прекратить этот внутренний хаос, - выигрывать выборы по всей стране в этом году и избрать демократа в Белый дом в 2020 году", - указывает экс-госсекретарь.

Отметим, что в конце прошлого года Д.Керри заявил не исключил участия в президентских выборах США в 2020 году.