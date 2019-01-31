 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джон Керри: США могут не пережить еще одного президентского срока Трампа

    Экс-госсекретарь: Трамп полностью пренебрегает дипломатией, компрометирует США на мировой арене и подрывает основы демократии

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ США могут не пережить победы Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в своих письмах с просьбой о предоставлении средств на нужды Демократической партии.

    По его словам, Д.Трамп полностью пренебрегает дипломатией, компрометирует США на мировой арене и "подрывает основы демократии".

    "Наша демократическая система может не пережить еще одного четырехлетнего срока правления Дональда Трампа, и единственный способ, которым мы можем прекратить этот внутренний хаос, - выигрывать выборы по всей стране в этом году и избрать демократа в Белый дом в 2020 году", - указывает экс-госсекретарь.

    Отметим, что в конце прошлого года Д.Керри заявил не исключил участия в президентских выборах США в 2020 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi