США могут направить в Ирак небольшое число военнослужащих

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Военное командование США допускает возможность направления в Ирак небольшого числа американских военнослужащих, которые будут участвовать в операциях иракских войск против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Мартин Демпси, присутствие американских военных специалистов непосредственно на поле боя в Ираке может потребоваться, если операции против исламистов станут более сложными, передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"В настоящее время я не утверждаю, что буду рекомендовать (президенту) направить американские войска для сопровождения иракских сил в Мосуле и вдоль границы страны, но мы, безусловно, рассматриваем такую возможность", - сообщил Демпси, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что в любом случае речь идет о "незначительном количестве" американских солдат и офицеров. "Я не представляю, при каких обстоятельствах нашим интересам может отвечать участие большого воинского контингента (США) в военных действиях" в Ираке, сказал глава КНШ.

Выступивший вместе с ним на слушаниях руководитель Пентагона Чак Хейгел подтвердил, что Соединенные Штаты не планируют направлять в Ирак сухопутные войска для участия в наземных операциях. В настоящее время там дислоцированы примерно 1,4 тыс. американских солдат и офицеров, а на прошлой неделе президент Барак Обама решил перебросить туда еще полторы тысячи военных советников и инструкторов для подготовки иракской армии. Администрация США запросила у Конгресса на эту программу из федерального бюджета в 2015 финансовом году $1,6 млрд. Еще $3,4 млрд запрошено дополнительно на военную кампанию против террористов из группировки ИГ в Ираке и Сирии.