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США могут на этой неделе объявить об отправке систем ПРО Patriot Украине

США могут на этой неделе объявить об отправке систем ПРО Patriot Украине Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 03:56
США могут на этой неделе объявить об отправке систем ПРО Patriot Украине

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США.

Планы по поставке Украине Patriot, отмечает телекомпания, уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Ожидается, что документ будет одобрен.

В случае принятия положительного решения комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней, утверждает телекомпания. Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ bu həftə Ukraynaya “Patriot” sistemlərinin tədarükünü elan edə bilər

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