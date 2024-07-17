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США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах

США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.
Другие страны
17 июля 2024 г. 08:18
США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, такое мнение высказал почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.

Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году "акт Родченкова", который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. "Акт Родченкова" распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием.

"Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу, - сказал Паунд. - Я предполагаю, что один из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, - это передать этот конкретный вопрос на рассмотрение комитета по проверке соответствия. Я подозреваю, что если или когда по этому поводу пройдут слушания, они объявят Соединенные Штаты не соответствующими требованиям. Это означало бы, что они не смогут провести Олимпийские игры".

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