США могут изменить расстановку сил в Европе после решения по ДОВСЕ

США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает Report , об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня", - заявил Кирби.

Представителю Белого дома напомнили о том, что США и НАТО ранее подвергли критике решение РФ о денонсации ДОВСЕ, при этом его попросили аргументировать решение Вашингтона о приостановке выполнения обязательств. Кирби утверждал, что РФ выходом из ДОВСЕ "не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств" в рамках договора.

"Это печально. Я хотел бы сказать, что это было неожиданно, но это не так", - сказал Кирби.

Напомним, что 7 ноября Госдума РФ приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.