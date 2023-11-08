США могут изменить расстановку сил в Европе после решения по ДОВСЕ

США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
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"Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня", - заявил Кирби.
Представителю Белого дома напомнили о том, что США и НАТО ранее подвергли критике решение РФ о денонсации ДОВСЕ, при этом его попросили аргументировать решение Вашингтона о приостановке выполнения обязательств. Кирби утверждал, что РФ выходом из ДОВСЕ "не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств" в рамках договора.
"Это печально. Я хотел бы сказать, что это было неожиданно, но это не так", - сказал Кирби.
Напомним, что 7 ноября Госдума РФ приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.