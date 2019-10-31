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США могут исключить ряд российских компаний из санкционного списка по Ирану

США могут исключить ряд российских компаний из санкционного списка по

США собираются исключить из санкционного списка по Ирану ряд компаний из России, Китая и Европы, что, таким образом, может позволить им работать на ядерных объектах в этой стране без риска попасть под рестрикции.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По их данным, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему по счету сокращению своих обязательств по сделке.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

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