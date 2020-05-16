США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Власти США могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как передает Report cо ссылкой на Fox News, об этом говорится в пятистраничном письме, которое планируется направить главе ВОЗ.

При этом в нем отмечается, что администрация президент США Дональда Трампа готова рассмотреть такое решение, если китайские представители увеличат свои взносы.

По данным СМИ, при этом выделенная сумма будет соответствовать той, которую дополнительно выделит Китай.

Кроме того, в письме содержится требование провести "независимую оценку" по вопросу происхождения коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.