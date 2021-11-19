США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Соединенные Штаты могут бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Соединенные Штаты могут бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Как передает Report со ссылкой CNBC, президент США Джозеф Байден заявил во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что рассматривается бойкот Олимпийских игр.

Ранее газета Washington Post сообщала, что ни Байден, ни другие официальные лица администрации США не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По данным издания, президент обеспокоен деятельностью Китая в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушениями прав человека.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.