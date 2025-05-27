США могут упразднить Африканское командование ВС

Администрация США рассматривает возможность расформирования Африканского командования вооруженных сил (AFRICOM).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, генерал Майкл Лэнгли сообщил правительствам нескольких африканских стран о начале оценки будущего AFRICOM.
"Я поговорил с рядом министров обороны и несколькими президентами и сказал им, что мы проводим оценку", - сказал Лэнгли.
Генерал заявил, что африканские страны должны передать свои мнения через послов в Вашингтоне.
Напомним, что AFRICOM было создано в 2008 году. В его зону ответственности входят страны Африки (кроме Египта), а также Мадагаскар и прилегающие острова. Ранее его функции в Африке выполняли другие региональные командования вооруженных сил США.
В конце марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.