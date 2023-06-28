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США могли потерять 200 млрд долларов из-за мошенничества во время пандемии

США могли потерять 200 млрд долларов из-за мошенничества во время пандемии Более 200 млрд долларов из фондов, выделенных в США на ликвидацию экономических последствий пандемии ковида, могли попасть в руки мошенников.
Другие страны
28 июня 2023 г. 15:16
США могли потерять 200 млрд долларов из-за мошенничества во время пандемии

Более 200 млрд долларов из фондов, выделенных в США на ликвидацию экономических последствий пандемии ковида, могли попасть в руки мошенников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает NBC News.

По его данным, это составляет почти 17% от всех средств, направленных на реализацию федеральной программы. По данным управления, 86% случаев совершения подобных финансовых преступлений произошли в первые 9 месяцев пандемии в 2020 году.

На сегодняшний день почти 30 млрд долларов возвращено в Казначейство США, 8 млрд долларов - в финансовые учреждения и 20 млрд - заемщикам.

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