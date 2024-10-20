США модернизируют ВПП в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР

Военные США ведут модернизацию взлетно-посадочных полос в различных районах Тихого океана, чтобы иметь возможность рассредоточить боевую авиацию и повысить ее шансы на выживаемость при гипотетическом конфликте с КНР.

Военные США ведут модернизацию взлетно-посадочных полос в различных районах Тихого океана, чтобы иметь возможность рассредоточить боевую авиацию и повысить ее шансы на выживаемость при гипотетическом конфликте с КНР.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Цель состоит в том, чтобы не сконцентрировать наши самолеты в одном месте и сделать из них одну большую заманчивую мишень. Их надо рассредоточить, а также тут есть элемент гибкости, когда самолет не привязан к одной конкретной базе", - заявил заместитель главы воздушных и киберопераций в Тихоокеанских ВВС США Майкл Уинклер.

По словам Уинклера, США хотят получить доступ к как можно большему количеству летных полей. По данным WSJ, беспокойство США вызывает мощный ракетный арсенал КНР, который не даст держать всю авиацию на крупных базах на Гуаме и в Японии.

В частности, на Гуаме США возвращают в строй летное поле времен Второй мировой войны и задействуют при учениях местный аэропорт. Планируется удлинить за $400 млн взлетно-посадочную полосу на островах Яп в составе Федеративных Штатов Микронезии, провести реконструкцию инфраструктуры на острове Сайпан и минимум на двух объектах в Палау.

Уинклер уточнил, что Вашингтону придется вести непростые, с учетом экономического влияния КНР на регион, переговоры с союзниками и дружественными партнерами с целью получить доступ к этим объектам в случае военного конфликта.

Напомним, что США ранее обещали дать ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе. В сентябре 2022 года Вашингтон обнародовал новую стратегию отношений с государствами Тихого океана, направленную на более активное взаимодействие с более чем десятком стран.