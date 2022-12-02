США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой

Дислоцированные в Литве ротационные подразделения армии США меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

Дислоцированные в Литве ротационные подразделения армии США меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в эфире национального радио LRT заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий", - сказал он.

Эта перестройка, по его словам, продиктована изменением ситуации в сфере безопасности. "Она с учетом оценки военных угроз, оценки вероятного противника является реакцией на ситуацию, - сказал генерал-лейтенант. - Средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано".

В настоящее время в Литве дислоцирован ротационный батальон американской армии, в составе которого находятся около 500 солдат и офицеров. Последняя смена контингента состоялась в начале ноября. Вместе с личным составом в Литву переброшены 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A6 Paladin, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M1068A3, армейские грузовики и вездеходы.