О нас

США лишили 600 тыс. мигрантов из Венесуэлы статуса, защищавшего их от депортации

США лишили 600 тыс. мигрантов из Венесуэлы статуса, защищавшего их от депортации Правительство США отменило в среду продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тыс. венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации.
Другие страны
30 января 2025 г. 08:54
США лишили 600 тыс. мигрантов из Венесуэлы статуса, защищавшего их от депортации

Правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тыс. венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации.

Как передает Report, об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

Министр отметила, что предыдущая администрация Джо Байдена 10 января продлила TPS до октября 2026 года. "Это позволяло данным людям оставаться и продолжать нарушать наши законы", - указала Ноэм.

Президент США Дональд Трамп издал указ, призывающий провести тщательное расследование всех дел о предоставлении убежища гражданам Венесуэлы, прибывшим в США, начиная с 2012 года. Он считает, что "90% венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, солгали нации о том, что в Венесуэле их жизни угрожает опасность".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ 600 min venesuelalı miqrantı deportasiyadan qoruyan statusu ləğv edib

Другие новости из категории

Трамп назвал трагической случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне
Трамп назвал трагической случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне
30 января 2025 г. 08:45
ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне
ФБР исключило версию теракта в столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне
30 января 2025 г. 08:31
В небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет, есть погибшие
В небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет, есть погибшие
30 января 2025 г. 08:06
Bloomberg: ФРГ заказала вооружения на €2,5 млрд перед досрочными выборами
Bloomberg: ФРГ заказала вооружения на €2,5 млрд перед досрочными выборами
30 января 2025 г. 06:34
В Израиле вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР
В Израиле вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР
30 января 2025 г. 04:37
WSJ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях
WSJ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях
30 января 2025 г. 04:21
Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах
Пять лыжников погибли при сходе лавины во Французских Альпах
30 января 2025 г. 03:52
Глава ЕС пообещал защищать Данию от США
Глава ЕС пообещал защищать Данию от США
30 января 2025 г. 02:47
Суд Нью-Йорка приговорил проармянского политика Менендеса к 11 годам тюрьмы
Суд Нью-Йорка приговорил проармянского политика Менендеса к 11 годам тюрьмы
30 января 2025 г. 01:22
Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо
Трамп намерен подписать указ о временном содержании до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо
30 января 2025 г. 00:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi