США лишили 600 тыс. мигрантов из Венесуэлы статуса, защищавшего их от депортации

Правительство США отменило в среду продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тыс. венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации.

Правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для примерно 600 тыс. венесуэльских мигрантов, которая защищала их от депортации.

Как передает Report , об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

Министр отметила, что предыдущая администрация Джо Байдена 10 января продлила TPS до октября 2026 года. "Это позволяло данным людям оставаться и продолжать нарушать наши законы", - указала Ноэм.

Президент США Дональд Трамп издал указ, призывающий провести тщательное расследование всех дел о предоставлении убежища гражданам Венесуэлы, прибывшим в США, начиная с 2012 года. Он считает, что "90% венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, солгали нации о том, что в Венесуэле их жизни угрожает опасность".