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    США ликвидировали в Сирии участника атаки на Charlie Hebdo

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы США ликвидировали в Сирии одного из заметных членов террористической организации ИГИЛ Бубакера аль-Хакима, который участвовал в нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года/

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представител Пентагона.

    Террорист «был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара».

    Военное ведомство США отметило, что 33-летний аль-Хаким занимался планированием и подготовкой терактов ИГИЛ, а также руководил братьями Куаши, атаковавшими французский журнал. По данным Пентагона, Бубакер аль-Хаким принимал участие в вооруженных нападениях на американских солдат во время кампании в Ираке. В 2008 году террорист был арестован в Сирии и экстрадирован во Францию. После выхода из тюрьмы в 2011 году он отправился в Тунис, где, по его заявлениям, убил двух политических деятелей. Пентагон предполагает, что к 2014 году аль-Хаким стал занимать лидерское положение в ИГИЛ.

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