США ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" в Афганистане

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Американские военные при помощи авиаудара 23 октября ликвидировали Фарука аль-Катани, который являлся одним из главарей террористической группировки "Аль-Каида" на северо- востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук.

По его словам, удар был нанесен в провинции Кунар. Аль-Катани было поручено организовать для террористов убежища на территории страны.

Кроме того, продолжил Кук, в Пентагоне все еще проводят оценку результатов другого налета, совершенного в тот же день с целью ликвидации боевика Билала аль-Утаби.





