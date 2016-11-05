 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" в Афганистане

    Удар был нанесен в провинции Кунар

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Американские военные при помощи авиаудара 23 октября ликвидировали Фарука аль-Катани, который являлся одним из главарей террористической группировки "Аль-Каида" на северо- востоке Афганистана.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук.

    По его словам, удар был нанесен в провинции Кунар. Аль-Катани было поручено организовать для террористов убежища на территории страны.

    Кроме того, продолжил Кук, в Пентагоне все еще проводят оценку результатов другого налета, совершенного в тот же день с целью ликвидации боевика Билала аль-Утаби.



    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi