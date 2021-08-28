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США ликвидировали двух боевиков ИГ в Афганистане

США ликвидировали двух боевиков ИГ в Афганистане Американский авиаудар уничтожил в Афганистане двух главарей террористической группировки "Исламское государство", еще один был ранен
Другие страны
28 августа 2021 г. 19:35
США ликвидировали двух боевиков ИГ в Афганистане

Американский авиаудар уничтожил в Афганистане двух главарей террористической группировки "Исламское государство", еще один был ранен.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге генерал-майор Уильям Тейлор.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.

США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана 5,4 тыс. американцев, указали в ведомстве.

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