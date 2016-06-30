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    ​США ликвидировали 250 боевиков ИГИЛ в ходе авиаударов близ Эль-Фаллуджи

    Также были уничтожены не менее 40 транспортных средств

    Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 250 боевиков террористической группировки ИГИЛ были ликвидированы в ходе авиаударов коалиции во главе с США около города Эль-Фаллуджа на западе Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей США.

    По предварительным оценкам, в результате авиаударов, нанесенных по боевикам в среду, также были уничтожены не менее 40 транспортных средств, принадлежащих ИГИЛ. Как отметил источник, после точной оценки данные могут измениться. 

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