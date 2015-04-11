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    ​Рауль Кастро и Обама пожали друг другу руки

    В субботу должна состояться первая за 50 лет официальная встреча президентов двух стран

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро пожали друг другу руки и вежливо пообщались после начала "Саммита Америк" в Панаме, передает Report со ссылкой на BBC Russian.

    В субботу должна состояться первая за 50 лет официальная встреча президентов двух стран.

    До этого Кастро и Обама коротко пообщались в декабре 2013 года на похоронах южноафриканского лидера Нельсона Манделы. Госсекретарь США Джон Керри позднее отметил, что та встреча не была запланирована и произошла случайно.

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