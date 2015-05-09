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    США: Китай расширяет создание искусственных островов

    Предположительно, новые острова могут быть использованы Китаем в военных целях

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Власти США заявляют о том, что Китай значительно расширил строительство искусственных островов на спорных территориях в Южно-Китайском море.

    По данным Пентагона, в прошлом году китайские власти расширили сухопутную территорию в районе островов Спратли на 200 гектаров, а в этом году было добавлено еще 600 гектаров, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Предположительно, новые острова могут быть использованы Китаем в военных целях.

    Как отмечают американские военные, Пекин активизировал строительные работы в Южно-Китайском море, чтобы укрепить свое влияние на спорных территориях.

    Территория островов Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

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