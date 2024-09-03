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США, Катар и Египет могут предложить не подлежащую обсуждению сделку о перемирии в Газе

США, Катар и Египет могут предложить не подлежащую обсуждению сделку о перемирии в Газе Израиль готовится к тому, что страны-посредники на переговорах между ним и движением ХАМАС - США, Катар и Египет - вскоре предложат соглашение о перемирии, в которое нельзя будет вносить корректировки.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 16:45
США, Катар и Египет могут предложить не подлежащую обсуждению сделку о перемирии в Газе

Израиль готовится к тому, что страны-посредники на переговорах между ним и движением ХАМАС - США, Катар и Египет - вскоре предложат соглашение о перемирии, в которое нельзя будет вносить корректировки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Йоэль Эдельштейн.

"Я думаю, в конце концов мы получим носящий ультимативный характер проект соглашения, который президент США Джо Байден предложит вместе с Египтом и Катаром. Тогда нам придется принять решение, потому что сделка уже не будет предметом обсуждений", - сказал он The Jerusalem Post.

Эдельштейн предположил, что этот проект в основном подготовят, скорее всего, Египет и Катар, и в него могут войти условия, которые окажутся "менее выгодными для Израиля", чем предложенные ранее США.

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