США к 2026 году завершат подготовку Космических сил к противостоянию в космосе

Космические силы США планируют завершить реформирование к 2026 году в рамках подготовки к возможным конфликтным ситуациям в космосе.

Космические силы США планируют завершить реформирование к 2026 году в рамках подготовки к возможным конфликтным ситуациям в космосе.

Как передает Report, об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Командования космическими силами США Клэр Леон.

"Речь идет о том, чтобы к 2026 году быть готовыми к возможному противостоянию в космосе. Это касается подготовки людей, процессов, инструментов, доктрины, вообще всего необходимого для того, чтобы мы могли действовать эффективно", - отметил он.

Издание напоминает, что летом Космические силы США инициировали кампанию по подготовке к возможным конфликтам и поставили цель закрыть пробелы в функционировании систем командования и контроля.