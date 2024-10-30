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США к 2026 году завершат подготовку Космических сил к противостоянию в космосе

США к 2026 году завершат подготовку Космических сил к противостоянию в космосе Космические силы США планируют завершить реформирование к 2026 году в рамках подготовки к возможным конфликтным ситуациям в космосе.
Другие страны
30 октября 2024 г. 16:26
США к 2026 году завершат подготовку Космических сил к противостоянию в космосе

Космические силы США планируют завершить реформирование к 2026 году в рамках подготовки к возможным конфликтным ситуациям в космосе.

Как передает Report, об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Командования космическими силами США Клэр Леон.

"Речь идет о том, чтобы к 2026 году быть готовыми к возможному противостоянию в космосе. Это касается подготовки людей, процессов, инструментов, доктрины, вообще всего необходимого для того, чтобы мы могли действовать эффективно", - отметил он.

Издание напоминает, что летом Космические силы США инициировали кампанию по подготовке к возможным конфликтам и поставили цель закрыть пробелы в функционировании систем командования и контроля.

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