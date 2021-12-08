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США изъяли крупную партию нефти и оружия из Ирана

США изъяли крупную партию нефти и оружия из Ирана Правительство США конфисковало крупнейшую партию оружия и нефти из Ирана.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 10:32
США изъяли крупную партию нефти и оружия из Ирана

Правительство США конфисковало крупнейшую партию оружия и нефти из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.

Нефть и оружие были найдены на четырех танкерах, направлявшихся по Аравийскому морю в сторону Венесуэлы. Отмечается, что танкеры следовали под иностранными флагами в направлении Венесуэлы.

Объем конфискованной нефти составил 1,1 млн баррелей. По постановлению изъятые нефтепродукты были проданы за 26,6 млн долларов США.

"Вырученные средства могут быть направлены в фонд жертв терроризма", — говорится в релизе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İrandan göndərilən böyük neft və silah partiyasını müsadirə edib

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