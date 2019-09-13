США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400

Американская администрация рассматривает все варианты возможных санкций в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он не стал прогнозировать, когда можно ждать решения США на этот счет. По словам Купера, исполнительная ветвь власти США не ставит перед собой каких-то крайних сроков применения рестрикций против Турции за покупку С-400.

"Все это базируется на конкретных условиях, а не на календаре. Нет <...> графика, установленного американским законодательством, в том, что касается санкций", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы применения Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку ЗРС С-400. "Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией С-400 у России)", - подчеркнул дипломат.

"Их еще не миновало введение санкций, - продолжал Купер. - Этот фактор все еще сохраняется".