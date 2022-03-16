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США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет

США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет США в рамках нового пакета военной помощи рассматривают возможности поставок на Украину высокоточных управляемых ракет Switchblade.
Другие страны
16 марта 2022 г. 16:28
США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет

США в рамках нового пакета военной помощи рассматривают возможности поставок на Украину высокоточных управляемых ракет Switchblade.

Как передает Report, об этом сообщил NBC со ссылкой на источники в Конгрессе. Поставки будут осуществляться в рамках очередного пакета военной помощи, который может быть принят 16 марта.

Switchblade оснащены камерами, системами наведения и взрывчаткой. Существует два варианта высокоточных управляемых ракет — Switchblade 300 и Switchblade 600 от производителя AeroVironment. Первая, более легкая модель, может преодолевать до 10 километров и развивать скорость до 160 километров в час. Она предназначена для поражения людей и легкого транспорта.

Модель Switchblade 600 может зависать над целью в течение 40 минут, развить скорость до 180 километров в час и способна уничтожить танк. По данным источников NBC, американские военные использовали эти ракеты в Афганистане, но не предавали этот факт огласке.

Как сообщили источники The Wall Street Journal, сегодня, 16 марта, Джо Байден может сообщить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 1 млрд долларов.

Вчера президент США одобрил новый пакет гуманитарной, военной и экономической помощи Украине в размере 13,6 млрд долларов.

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