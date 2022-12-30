США изучают возможность передачи Украине БМП Bradley

США изучают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

США изучают возможность поставок в Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, окончательное решение о включении БМП в новый пакет военной помощи властям в Киеве еще не принято. Также нет ясности по поводу того, когда в случае передачи начнется использование данной бронетехники.

M2 Bradley - боевая машина пехоты США, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Экипаж состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle) M3 Bradley. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению американского коллеги Джо Байдена совершил визит в США, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью.

К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.