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США изучают возможность передачи Украине БМП Bradley

США изучают возможность передачи Украине БМП Bradley США изучают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 02:04
США изучают возможность передачи Украине БМП Bradley

США изучают возможность поставок в Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, окончательное решение о включении БМП в новый пакет военной помощи властям в Киеве еще не принято. Также нет ясности по поводу того, когда в случае передачи начнется использование данной бронетехники.

M2 Bradley - боевая машина пехоты США, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Экипаж состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle) M3 Bradley. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению американского коллеги Джо Байдена совершил визит в США, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью.

К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.

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