США изучают возможность отправки военных в Сирию

США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию.

США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию.

Как передает Report , Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, на данный момент в Сирии нет американских военнослужащих, за исключением входящих в состав коалиционных сил, которые находятся там уже некоторое время.

"На данный момент мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки в Сирию военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач, в том числе реализации озвученных в субботу госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими странами принципов", - заявил Миллер.