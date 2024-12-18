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США изучают возможность отправки военных в Сирию

США изучают возможность отправки военных в Сирию США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 05:13
США изучают возможность отправки военных в Сирию

США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию.

Как передает Report, Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, на данный момент в Сирии нет американских военнослужащих, за исключением входящих в состав коалиционных сил, которые находятся там уже некоторое время.

"На данный момент мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки в Сирию военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач, в том числе реализации озвученных в субботу госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими странами принципов", - заявил Миллер.

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