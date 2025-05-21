США изучают вопрос о внесении "Талибана" в список террористических организаций

Госдепартамент США рассматривает вопрос о внесении афганского движения "Талибан" в список иностранных террористических организаций.

Госдепартамент США рассматривает вопрос о внесении афганского движения "Талибан" в список иностранных террористических организаций.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, временно и.о. помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Его спросили, намерен ли Вашингтон включить движение в соответствующий перечень. "Как я понимаю, эта классификация сейчас в очередной раз находится на рассмотрении", - сказал он.

"Нам предстоит принять ряд решений по вопросу их включения в список, которые в итоге будут основаны на целостном подходе к тому, какой, по нашему мнению, должна быть наша будущая политика в отношении Афганистана. Мы четко осознаем, кто они (талибы - ред.) такие и что они сделали в прошлом. Мы хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе "Аль-Каиды" и с другими элементами в стране, которые мы хотели бы видеть в качестве объектов для борьбы. Поэтому я думаю, что это часть того набора средств, который есть у (президента США Дональда Трампа) в качестве рычага для расширения сотрудничества с их стороны", - добавил шеф американской дипломатии.