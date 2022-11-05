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США изучают варианты оказания помощи Украине в восстановлении энергосистем

США изучают варианты оказания помощи Украине в восстановлении энергосистем Администрация Соединенных Штатов изучает варианты оказания помощи властям Украины в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 02:38
США изучают варианты оказания помощи Украине в восстановлении энергосистем

Администрация Соединенных Штатов изучает варианты оказания помощи властям Украины в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Белый дом рассматривает краткосрочные перспективы, чтобы помочь Украине устранить ущерб, нанесенный инфраструктуре, в частности, энергосистемам, самой энергосети.

"Мы ищем союзников и партнеров в регионе, соседей, у которых похожие типы энергосистем, а также изучаем возможности предоставления запасных частей и оказания технической помощи. Мы обсуждаем с союзниками и партнерами в регионе то, что можно сделать незамедлительно, чтобы вернуть некоторые из этих объектов в рабочее состояние и отремонтировать их", - сказал он.

Д. Кирби отметил, что в более долгосрочной перспективе Вашингтон будет работать над обеспечением Украины топливом и его альтернативными источниками на зиму вместе с союзниками и партнерами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ enerji sistemlərinin bərpasında Ukraynaya yardım göstərəcək

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