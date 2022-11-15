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США изучают варианты модификации БПЛА Gray Eagle для их возможной передачи Украине

США изучают варианты модификации БПЛА Gray Eagle для их возможной передачи Украине Соединенные Штаты рассматривают внесение изменений в разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle для их возможной передачи Киеву.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 06:49
США изучают варианты модификации БПЛА Gray Eagle для их возможной передачи Украине

Соединенные Штаты рассматривают внесение изменений в разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle для их возможной передачи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Суть модификаций, которые хотят внести американские военные, состоит в том, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив эффективность беспилотников.

"Можно сделать специфические технические настройки и нейтрализацию некоторых функций. Однако подобные вещи занимают много времени и довольно сложны", - приводит телеканал слова одного из сотрудников Конгресса США.

Ранее сообщалось, что администрация США отказалась передавать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle относительно того, что в ходе боев могут быть "украдены технологии, применяемые" в этой модели дронов.

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