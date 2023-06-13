США изучают варианты использования активов РФ для восстановления Украины

США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины после конфликта.

США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины после конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

"Мы работаем над этим вопросом с союзниками и партнерами в Группе семи. Сейчас большинство конфискованных активов РФ находятся не в Соединенных Штатах. И по этой причине крайне важно, чтобы любые последующие шаги мы предпринимали путем тщательных консультаций с союзниками и партнерами в рамках скоординированного подхода. Мы участвуем в этих обсуждениях. Мы работаем над тем, чтобы более точно определить, где именно находятся эти активы", - ответила министр.

"И мы изучаем ряд вариантов, включая те шаги, которые мы можем предпринять в рамках действующих полномочий, но мы надеемся на сотрудничество с вами и членами Конгресса по этому важному вопросу", - заключила глава Минфина.