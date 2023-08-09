США изучают варианты дальнейших действий в отношении Нигера

США рассматривают несколько вариантов дальнейших действий в отношении Нигера.

США рассматривают несколько вариантов дальнейших действий в отношении Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя возможность введения санкций против мятежников.

"Мы рассматриваем ряд других политических опций, но я бы не хотел предвосхищать их введение", - сказал он. Миллер добавил, что Вашингтон не теряет надежды урегулировать конфликт в африканской стране.

"Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами в регионе, с правительствами других стран, мы продолжаем взаимодействовать с гражданским обществом и неправительственными организациями Нигера, чтобы попытаться изменить ситуацию и найти выход, который привел бы к восстановлению конституционного порядка", - отметил представитель Госдепа.