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СМИ: США изучают вариант обращения к союзникам с просьбой о доставке помощи в Газу

СМИ: США изучают вариант обращения к союзникам с просьбой о доставке помощи в Газу Соединенные Штаты рассматривают вариант обращения к зарубежным союзникам и партнерам с просьбой профинансировать проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через частный сектор морским путем.
Другие страны
13 марта 2024 г. 04:27
СМИ: США изучают вариант обращения к союзникам с просьбой о доставке помощи в Газу

Соединенные Штаты рассматривают вариант обращения к зарубежным союзникам и партнерам с просьбой профинансировать проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через частный сектор морским путем.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник из Вашингтона информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на трех неназванных лиц, осведомленных об этих планах, оно уточнило, что речь идет о попытках ускорить доставку гуманитарной помощи палестинцам, дополнив таким образом американское замыслы создания в этих же целях временного порта в Газе. Как уточнил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в Вашингтоне ожидают, что "порт будет в полной мере готов к эксплуатации примерно в течение 60 дней". Между тем Вашингтон стремится расширить объемы доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав как можно скорее. В связи с этим у США и родилась идея возможного обращения к иностранным партнерам с просьбой профинансировать и поддержать доставку помощи в Газу частными компаниями, которые смогут приступить к такой работе раньше, чем американское военное ведомство.

По свидетельству источников Reuters, переброска помощи за счет подобного варианта может начаться через 28-30 дней. Предполагается, что он позволит доставлять в Газу ежедневно такой объем помощи, который примерно эквивалентен перевозимому 200 грузовиками. Пропускная же способность порта, который поручено создать Пентагону, - примерно в 2,5 раза выше, говорится в материале Reuters. В нем уточняется, что стоимость коммерческого проекта составляет около $200 млн за 6 месяцев.

В качестве структуры, занимающейся планированием в рамках этого проекта, названа сравнительно малоизвестная и некрупная американская консалтинговая компания Fogbow. В число ее создателей и руководителей, судя по сайту компании, входят американские отставники, ранее служившие в рядах Вооруженных сил США и Центральном разведывательном управлении, а также работавшие в системе Госдепартамента.

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