СМИ: США изучают вариант обращения к союзникам с просьбой о доставке помощи в Газу

Соединенные Штаты рассматривают вариант обращения к зарубежным союзникам и партнерам с просьбой профинансировать проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через частный сектор морским путем.

Соединенные Штаты рассматривают вариант обращения к зарубежным союзникам и партнерам с просьбой профинансировать проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через частный сектор морским путем.

Как передает Report , об этом сообщило во вторник из Вашингтона информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на трех неназванных лиц, осведомленных об этих планах, оно уточнило, что речь идет о попытках ускорить доставку гуманитарной помощи палестинцам, дополнив таким образом американское замыслы создания в этих же целях временного порта в Газе. Как уточнил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в Вашингтоне ожидают, что "порт будет в полной мере готов к эксплуатации примерно в течение 60 дней". Между тем Вашингтон стремится расширить объемы доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав как можно скорее. В связи с этим у США и родилась идея возможного обращения к иностранным партнерам с просьбой профинансировать и поддержать доставку помощи в Газу частными компаниями, которые смогут приступить к такой работе раньше, чем американское военное ведомство.

По свидетельству источников Reuters, переброска помощи за счет подобного варианта может начаться через 28-30 дней. Предполагается, что он позволит доставлять в Газу ежедневно такой объем помощи, который примерно эквивалентен перевозимому 200 грузовиками. Пропускная же способность порта, который поручено создать Пентагону, - примерно в 2,5 раза выше, говорится в материале Reuters. В нем уточняется, что стоимость коммерческого проекта составляет около $200 млн за 6 месяцев.

В качестве структуры, занимающейся планированием в рамках этого проекта, названа сравнительно малоизвестная и некрупная американская консалтинговая компания Fogbow. В число ее создателей и руководителей, судя по сайту компании, входят американские отставники, ранее служившие в рядах Вооруженных сил США и Центральном разведывательном управлении, а также работавшие в системе Госдепартамента.