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США изучают интеграцию западных ракет класса "воздух - воздух" с самолетами МиГ

США изучают интеграцию западных ракет класса "воздух - воздух" с самолетами МиГ Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной.
Другие страны
8 марта 2023 г. 03:49
США изучают интеграцию западных ракет класса воздух - воздух с самолетами МиГ

Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США и еще один источник.

По их данным, официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для западных истребителей, таких как F-16 американского производства, быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными.

Однако, как отмечают источники Politico, существуют некоторые технические трудности в интеграции систем.

"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной по поводу ее потребностей в сфере безопасности, но по соображениям операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - цитирует газета слова представителя оборонного ведомства США Гаррона Гэрна.

Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты предоставят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух - воздух".

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