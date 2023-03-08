США изучают интеграцию западных ракет класса "воздух - воздух" с самолетами МиГ

Американские военные рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" на самолетах МиГ, используемых Украиной.
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По их данным, официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для западных истребителей, таких как F-16 американского производства, быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными.
Однако, как отмечают источники Politico, существуют некоторые технические трудности в интеграции систем.
"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной по поводу ее потребностей в сфере безопасности, но по соображениям операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - цитирует газета слова представителя оборонного ведомства США Гаррона Гэрна.
Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты предоставят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух - воздух".