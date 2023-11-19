О нас

США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников

США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 07:16
США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников

США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, стороны "близки к заключению соглашения, в рамках которого будут освобождены десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, в обмен на пятидневную паузу в боях". Источники издания отмечают, что освобождение заложников может начаться в "ближайшие несколько дней".

Как поясняет издание, "шестистраничное соглашение" предполагает, что "все стороны конфликта заморозят проведение военных операций как минимум на пять дней". Ожидается, что будут освобождены "первые 50 или большее число из 239 заложников", которых будут отпускать "партиями каждые 24 часа". Пауза в боях также будет использована для "значительного увеличения поставок гуманитарной помощи, в том числе топлива" с египетской стороны, отмечает WP.

Газета поясняет, что документ был согласован по итогам консультаций в Дохе при участии представителей США, Израиля и посредников со стороны Катара, представлявших ХАМАС. По ее данным, "до последнего момента не было понятно, согласится ли Израиль на временную паузу в своем наступлении в Газе". В то же время администрация президента США Джо Байдена, подвергающаяся давлению внутри страны из-за поддержки Израиля, "полностью поддержала паузу в боях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ, İsrail və HƏMAS girovların azad edilməsi ilə bağlı razılığa yaxındır

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi