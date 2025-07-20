США изменили планы поставок вооружений странам мира из-за Украины

Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине.

Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине.

Как передает Report , об изменении порядка поставок сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. При этом Берлину позволили отправить Киеву две системы Patriot. Уточняется, что по мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot, из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок. Приоритет будут отдавать именно союзникам Украины, уверяют журналисты.

Попытки ускорить процесс поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию связаны с намерением главы Белого дома принудить союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) заплатить США за предоставление дополнительного оружия Киеву, предполагают обозреватели.