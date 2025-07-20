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США изменили планы поставок вооружений странам мира из-за Украины

США изменили планы поставок вооружений странам мира из-за Украины Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине.
Другие страны
20 июля 2025 г. 05:44
США изменили планы поставок вооружений странам мира из-за Украины

Соединенные штаты Америки (США) решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине.

Как передает Report, об изменении порядка поставок сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. При этом Берлину позволили отправить Киеву две системы Patriot. Уточняется, что по мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot, из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок. Приоритет будут отдавать именно союзникам Украины, уверяют журналисты.

Попытки ускорить процесс поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию связаны с намерением главы Белого дома принудить союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) заплатить США за предоставление дополнительного оружия Киеву, предполагают обозреватели.

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