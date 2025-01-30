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США из-за приостановки помощи другим странам избежали расходов на $1 млрд

США из-за приостановки помощи другим странам избежали расходов на $1 млрд Приостановка помощи США другим странам позволила Вашингтону избежать лишних расходов в размере более 1 млрд долларов.
Другие страны
30 января 2025 г. 00:16
США из-за приостановки помощи другим странам избежали расходов на $1 млрд

Приостановка помощи США другим странам позволила Вашингтону избежать лишних расходов в размере более 1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"На этом раннем этапе уже были предотвращены расходы в размере более $1 млрд на цели, которые не соответствуют повестке "Америка прежде всего". Объявленная ранее приостановка на 90 дней и пересмотр американской помощи другим странам уже приносят дивиденды США. Мы искореняем излишние расходы", - отмечается в документе.

По данным Госдепа, без учета щедрой поддержки Украины в последние несколько лет США расходуют ежегодно около 70 млрд долларов на помощь другим странам.

В документе уточняется, что приостановка поддержки не коснулась программ, связанных с "неотложной продовольственной помощью", гуманитарным содействием и предоставлением медикаментов.

Напомним, что в ночь на 25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ digər ölkələrə yardımı dayandırmaqla 1 milyard dollar qənaət edib

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